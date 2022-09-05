Melike Şahin'den Gülşen'e destek

Şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Ev hapsinde bulunan Gülşen’in “Seyre Dursun Aşk” şarkısını seslendiren Şahin, “Birilerini eve kapatsanız da bakın şarkılarını hiçbir yere kapatamıyorsunuz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:34
Melike Şahin'den Gülşen'e destek
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Atlantis Yapım’ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül’de Melike Şahin konseri ile başladı. Melike Şahin, şarkılarını binlerce kişi ile birlikte söyledi.

Şahin, ev hapsi şartı ile tahliye edilen şarkıcı Gülşen’e destek verdi. Gülşen’e ait “Seyre Dursun Aşk” parçasını söyleyen Şahin, “Birilerini eve kapatsanız da bakın şarkılarını hiçbir yere kapatamıyorsunuz” diye konuştu.

Melike Şahin’in söylediği Gülşen şarkısına binlerce kişi eşlik etti.


Melike Şahin Gülşen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

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