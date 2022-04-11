Melisa Aslı Pamuk'un reklam yüzü olduğu Suwen'e 'afiş' tepkisi: 'Arabistan mı burası?'

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:28

Son günlerde çeşitli iç çamaşırı markalarının Türk yüzleriyle çektiği reklamlar gündemde. Geçen haftalarda oyuncu Esra Bilgiç’in dünyaca ünlü bir iç çamaşırı markasının reklamında, iç çamaşırları yerine 'ceket' ağırlıklı gözükmesi, 'sansür' eleştirilerini beraberinde getirirken, son olarak bu reklamlar arasına bir yenisi daha katıldı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, reklam yüzü olduğu iç çamaşırı markasının, mağazasına astığı reklam afişiyle gündeme geldi. Suwen isimli markanın mağazasına astığı bu reklamda herhangi bir iç çamaşırı gözükmüyor, bunun yerine normal kıyafetler yer alıyordu. Reklamın üzerinde yazan metindeyse “İçimde Suwen var” ifadeleri yer alıyordu.

İşte Suwen'in sosyal medyada tepki çeken reklamı:

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: 'ARABİSTAN MI BURASI?'

Şirketin uzunca süredir benimsediği aynı sloganlı kampanyasına ait olan bu reklam, sosyal medyada birçok kişi tarafından yeniden bir tür sansür olarak yorumlandı ve tepki çekti.

Gelen tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı da Suwen’in reklamını tiye alan paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Suwen’in neden bu reklam dilini seçtiğini mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

SUWEN, DAHA ÖNCE REKLAM KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suwen, Mayıs 2021'de aynı sloganı taşıyan reklamını yayımladığında bir açıklamaya da yer vermişti. Şirketin açıklaması şu şekildeydi:

"İlk reklam filmimiz olan 'İçimde Suwen Var' kampanyamızla yine kendi değerlerimizi ön planda tutarak, içindeki gücün farkında olan tüm kadınlara seslendik.

Klişe kalıplardan uzaklaştık ve herkese kadınların her anlarında özgürce davranarak, özgüvenli bir şekilde yaşayabileceklerini gösterdik. Kurulduğumuz ilk günden beri kadınları rahat, şık ve güçlü hissettirmek için var olduğumuzu hatırlattık.

Her zaman tüm kadınların en büyük destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kendine güvenen kadınlarımızı özgün biçimde temsil eden markamızın yolculuğunda önemli bir adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."