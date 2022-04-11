Çin'de 'sıfır vaka' politikasına halktan çığlıklı tepki

11 Nisan 2022 Pazartesi, 13:49

Çin'in Şangay kentinde, 'sıfır vaka' politikası nedeniyle tam kapanma tedbirleri uygulanıyor.

28 Mart'tan beri süren uygulamada kimsenin evlerden çıkmasına izin verilmiyor.

HALK ÇIĞLIK ATARAK TEPKİ GÖSTERİYOR

Evlerden kimsenin çıkmasına izin verilmeyen kentte halk, tüm yiyeceklerinin tükendiğini belirterek duruma sıra dışı bir şekilde tepki gösterdi. Kent sakinleri, yeterince gıda tedariki yapılmaması nedeniyle evlerinin pencerelerinden çığlık atıp yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Kentte evinden çıkarak sokağa inen bir kişinin polis tarafından durdurulduğu, çevre sakinlerinin ise kendisine destek verdiği kameraya yansıdı.

REKOR ŞANGAY'DA

Ülkenin en büyük kenti Şangay, en fazla vakanın görüldüğü yer konumunda. Son 24 saatte kentte hastalık belirtisi gösteren 1015, göstermeyen 22 bin 609 vaka kaydedildi.

SAHİBİ ENFEKTE OLAN KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün ise testi pozitif çıkan bir kişinin karantina merkezine götürüldüğü sırada otobüsün arkasından koşan köpeği bir sağlık görevlisi tarafından dövülerek öldürüldü. Görüntüler Çin'in sosyal medyası olarak bilinen Weibo'da gündem oldu.