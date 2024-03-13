Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrıldı mı? Merve Ateş kimdir?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisinin 10 Mart tarihli bölümüne Tuğçe'nin başına gelenler damga vurmuştu. Peki, Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrıldı mı?
Yargı dizisinin 10 Mart tarihli 86. bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Bir olayı araştıran Tuğçe gittiği apartmanda bir grubun kadına saldırdığına şahit oldu. Peki, Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrıldı mı?
TUĞÇE ÖLDÜ MÜ?
17 Mart Pazar günü yayınlanacak bölüme dair ipuçları veren fragman ise Tuğçe'nin korkunç bir şekilde hayatını kaybettiği haberini verdi. Grup tarafından tecavüze uğrayan Tuğçe'nin parçalanıp denize atıldığı haberini alan Eren Komiser kendisini kaybetti.
MERVE ATEŞ KİMDİR?
Sinema ve dizi film oyuncusu Merve Ateş, 9 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Merve Ateş, oyunculuğa 2011 yılında henüz altı yaşında bir çocuk iken Canım Babam dizisiyle başladı. Uzun yıllar Sadakat, Siccin, Kuzgun, Yargı, Akif gibi çok sayıda film ve dizide çocuk oyuncu olarak rol aldı.
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