Melisa Döngel'le partner olması eleştirilmişti: Haluk Bilginer sessizliğini bozdu

Angelina Jolie ile rol aldığı Maria filminden sonra Sekizinci Aile dizisiyle ekranlara dönen usta oyuncu Haluk Bilginer, bir süredir kameralardan uzaktaydı.

Ünlü oyuncu, önceki akşam Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden olan kızı Nazlı Bilginer’le birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Sıla konserine katıldı.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilginer, Sekizinci Aile dizisindeki rol arkadaşı Melisa Döngel’le ilgili sosyal medyada yapılan yaş farkı yorumlarına da değindi. Eleştiriler hakkında konuşan Bilginer, “Sosyal medyayı fazla takip etmeyin bence” ifadelerini kullandı.

Bilginer’in 70 yaşında olması ve dizide kendisinden 45 yaş küçük Melisa Döngel’le partner olması sosyal medyada çokça tartışılmıştı. Oyuncunun açıklamaları, bu tartışmalara dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.