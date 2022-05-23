Meme kanseri hastalarına 'egzersiz' önerisi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Prof. Dr. Uğur Coşkun, Janice Kiecolt-Glaser ve arkadaşları, "Brain, Behavior ve Immunity" dergisinde geçen ay yayınladıkları çalışmada kanda ölçülen inflamatory proteinler ve beyaz kan hücreleri ölçümü ile immün yanıt durumunu değerlendirdi.

Uzmanlar çalışma konusunda yaptıkları açıklamada, “Ohio State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayınlanan bu çalışmada meme kanserli tanısı olan hastaların kondisyon seviyesi normal gruba göre biraz daha zayıf tespit edildi. Tifo aşısı uygulanarak ölçülen immün yanıt değerlendirmesinde eğer meme kanserli hastalarda egzersize bağlı az da olsa daha iyi bir kondisyon durumu varsa immun yanıtın daha iyi olduğu ama kondisyon zayıf ise bağışıklığın düşük seviyede kaldığı saptandı” dedi.

“Daha önceki bilgilerimize göre düzenli egzersiz yapmanın bağışık sistemini güçlendirerek bağırsak, meme, böbrek gibi bazı kanserlerin gelişimini önleyici etkisi olabileceğini düşünmekteydik” diyen Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu çalışmanın sonucuna bakıldığında bu teorinin desteklendiğini belirtti. Prof. Dr. Coşkun, “Özellikle kemoterapi alan hastalarda immün sistem zayıflığı uzun süre devam edebilmektedir. Bu da tedavi sonrası süreçte başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarabilmektedir. Buradaki çalışmanın sonucuna baktığımızda diyebiliriz ki kemoterapi sonrası süreçte düzenli egzersiz yaparak kondisyon seviyemizi yükseltirsek kemoterapinin bu olumsuz etkisini o kadar çabuk üzerimizden atabiliriz” diye konuştu.