Meme kanseri sonrası sessiz tehlike: Lenfödem

Halk arasında pek bilinmeyen lenfödem, büyük sorunlara yol açıyor. Vücudun bazı bölgelerinde ciddi şişliklere yol açabilen bu rahatsızlık, halk arasında "fil hastalığı" olarak da biliniyor. Uzuvlarda şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığıyla kendini gösteren bu durum, erken fark edilmediğinde kronikleşebiliyor.



Kocaeli Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tedavi gören 68 yaşındaki Nebiye Akarsu, meme kanseri nedeniyle geçirdiği mastektomi (memesinin alınması) sonrasında ileri derecede lenfödemle mücadele ediyor. Sağ kolu ciddi derecede şişen kadın, günlük yaşamında ciddi zorluklar yaşarken, gördüğü tedavi sonrası adeta yeniden doğdu.

Uzmanlar, özellikle kanser ameliyatı ve radyoterapi gören hastaların lenfödem açısından risk altında olduğunu vurguluyor. Erken tanı ve düzenli bakımın, hastalığın ilerlemesini önlemekte büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

2 ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Lenf ödem, primer (doğuştan) ve sekonder (sonradan) olmak üzere iki farklı şekilde görülebiliyor. Primer lenfödem nadir görülürken, sekonder lenfödem özellikle kanser tedavisi sonrası daha sık rastlanıyor.

Uzmanlar, uygun tedavi ve bakım ile lenfödemin kontrol altına alınabileceğini ve hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini belirtiyor.

"TEDAVİ SONRASI HASTALIĞIN İLERLEMESİ DURDU"

68 yaşındaki Nebiye Yılmaz, meme kanseri sonrası kolunda oluşan şişliklerle mücadelesini anlatarak, erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Daha önce göğüs rahatsızlığı geçirdim ve göğsüm alındı. Ameliyattan bir veya iki ay sonra kolum şişmeye başladı. Başta ne yapacağımı bilemedim, ameliyatı yapan doktorum bana bunun tedavisinin olduğunu söylemedi. Sonradan öğrendim ve fizik tedaviye başvurdum. Daha önce başka hastanelere de gitmiştim; üniversite hastanesi ve Eskişehir gibi yerleri aradım, yönlendirme sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi’ne geldim. Burada üç hafta boyunca tedavi gördüm. Sonrasında bana bası giysisi verildi. 6 aydır bu tedaviye devam ediyorum. Doktoruma ve fizyoterapistime çok teşekkür ediyorum. Tekrar gelmek istiyorum doktorlarımı özledim" dedi.

"BULGULAR HAFİFLETİLEBİLİYOR VE HASTALIĞIN İLERLEMESİ YAVAŞLATILABİLİYOR"

Lenfödemin kronik bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Merve Turan, "Lenfödem, lenfatik dolaşımın doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerle bozulması sonucu dokularda proteinden zengin sıvının birikmesiyle oluşan kronik bir hastalıktır. En sık nedeni kanser cerrahisi ve radyoterapidir, bunun dışında travmalar, enfeksiyonlar, obezite, immobilite ve venöz yetmezlik de etkili olabilir. Tedavi sürecinde hastalarımızın şişliklerini azaltmak, eklem hareketlerini korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için manuel lenf drenajı, bandajlama, egzersiz ve bası giysileri kullanıyoruz. Ayrıca hastalara cilt bakımı ve temizliği eğitimi veriyoruz. Tedavi planı, her hastanın ihtiyacına göre bireyselleştiriliyor. Bu sayede bulgular hafifletilebiliyor ve hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor" diye konuştu.

"ÖZEL BASINÇ TEKNİKLERİYLE BANDAJLAMA YAPIYORUZ"

Hastalara cilt bakımı eğitimi verdiklerini ifade eden Fizyoterapist Şeymanur Sancar, "Tedavi sürecimizde öncelikle hastaya cilt bakımı ve temizliği eğitimi veriyoruz. Ardından manuel lenf drenajı uyguluyoruz. Lenfödemin tekrar bölgeye yerleşmemesi için kısa bandajlı özel basınç teknikleriyle bandajlama yapıyoruz. Bandajlama sonrası hastaların tedavisine kompresyon çorabı ile devam ediyoruz. Ayrıca ev egzersizlerini gösteriyoruz ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyoruz. Hastalarımızın süreci yakından takip ediliyor ve tedavi planları gerektiğinde güncelleniyor. Bu multidisipliner yaklaşım sayesinde hem hastalar daha hızlı iyileşiyor hem de tekrar eden komplikasyonların önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİZİK TEDAVİ BİRİMİNDEN CİDDİ DESTEK ALIYORUZ"

Ameliyat sonrası hızlı taburcu olmaları için fizik tedaviyi desteklediklerini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın, "Ameliyat sonrası erken dönemde taburcu olabilmeleri ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmeleri için fizik tedavi biriminden ciddi destek alıyoruz. Bizim kliniğimizde bu işi yürüten fizyoterapist arkadaşlarımız sabah-akşam çalışıyor. Hastaların daha hızlı iyileşmesi ve taburcu süreçlerinin kısalması, multidisipliner çalışmamız sayesinde mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

"YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMALARINI SAĞLAMAK"

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas modern tıbbın güncel yöntemlerini kullanarak yüksek nitelikli hizmet sunduklarını söyleyerek, "Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümümüz modern tıbbın güncel yöntemlerini kullanarak yüksek nitelikli hizmet sunuyor. 75 yatak kapasiteli hastanemiz, modern fizyoterapi salonları, elektro-hidroterapi üniteleri ve robotik rehabilitasyon sistemleri ile güçlü bir altyapıya sahip. Alanında uzman hekimler, fizyoterapistler, iş-uğraş terapistleri ve destek personeli ile hastalarımıza multidisipliner bakım sağlıyoruz. Amacımız, hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarını ve yaşam kalitelerini artırmalarını sağlamak" dedi.

"NİTELİKLİ HİZMET SUNULUYOR"

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin gelişmiş altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgenin referans merkezlerinden biri haline geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yüksel Pehlevan, "Kocaeli Şehir Hastanesi, gelişmiş altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgenin referans merkezlerinden biri haline geldi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde hem kalp ameliyatı sonrası hastalara hem de lenfödem gibi kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sunuluyor. Bu, ilimizin sağlık kapasitesinin geldiği noktayı gösteriyor" ifadelerine yer verdi.