Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
Gezi Direnişi'nde aktif rol oynayan isimlerden olduğu için o dönemde hedef tahtasına konulan ve yıllardır Türkiye'den uzakta olan ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora, İngiltere'de Şevket Çoruh ile buluştu. Her iki isim de birlikte çekildikleri kareleri sosyal medyadan paylaştı.
Gezi Direnişi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara yakın kesim tarafından hedef tahtasına konulan, yıllardır Türkiye'den uzakta olan ünlü oyuncu Memet Ali Alabora, meslektaşı ve yakın dostu Şevket Çoruh ile buluştu.
İki isim, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Çoruh, Alabora ile birlikte olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, söz konusu kareye "Yakışıklı ve ben. Giderken başlayan özlemin yedi ceddini…." notunu düştü.
"30 YILLIK ARKADAŞLIK"
Buluşmaya dair bir fotoğraf da Memet Ali Alabora'dan geldi.
Ünlü isim, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve "30 yıllık arkadaşlık" ifadelerini kullandı.
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