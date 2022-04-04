Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu: 'Nihayet'
Bir döneme damgasını vuran dizi Yılan Hikayesi'nde, birlikte başrolü paylaşan Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, Londra'da buluştu. İkili, çektirdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü oyuncular, gündem olan karelere "Nihayet" notunu düştü.
Fenomen dizi 'Yılan Hikayesi'nin unutulmaz çifti Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora, yıllar sonra Londra’da bir araya geldi. Cumbul ve Alabora, Londra'da çektirdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü oyuncular, söz konusu karelere "Nihayet" notunu düştü.
Cumbul ve Alabora'nın, pozları dizinin hayranlarından binlerce beğeni aldı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına "Zeyno ile Memoli birlikte" yorumları yağdı.
Yılan Hikayesi, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora’nın başrollerini paylaştığı, 1999-2002 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan dram, komedi ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisiydi. Yönetmen koltuğunda Nihat Durak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını ise Osman Yağmurdereli üstlenmişti.
3 sezondan oluşan dizi, 90. bölümü ile sona ermişti.
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