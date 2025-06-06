Menapozda hayat kurtaran doğal besin: Sıcak basması ve gece terlemelerini engelliyor

Menopoz döneminde birçok kadının yaşadığı sıcak basmaları ve gece terlemeleri, özellikle yaz aylarında daha da şiddetli hissediliyor. Ancak bu etkileri hafifletmenin lezzetli ve doğal bir yolu olabilir. Uzmanlar, çileğin içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde bu dönemde kadınların en büyük yardımcısı olabileceğini söylüyor. Yaz mevsiminin serinleten meyvesi çilek, menopozun getirdiği pek çok şikâyeti doğal yoldan hafifletebilir.





MENOPOZDA SICAK BASMALARI NEDEN OLUR?

Sıcak basmaları ve gece terlemeleri, menopozun en yaygın semptomları arasında yer alır ve östrojen seviyelerindeki dalgalanmalardan kaynaklanır. Beyindeki ısı düzenlemesinden sorumlu hipotalamusun hassaslaşması, küçük çevresel değişikliklerin bile büyük fiziksel tepkilere yol açmasına neden olur. Bu durum, “termoneutral bölgenin daralması” olarak tanımlanır ve vücudun sıcaklık dengesini bozarak ani terlemelere ve çarpıntılara yol açar.





ÇİLEĞİN MENOPOZA ETKİLERİ

Halk arasında tatlı ve masum bir yaz meyvesi olarak bilinen çilek, bilimsel olarak da ciddi faydalar sunuyor. Kamu sağlığı beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire’a göre, çilek; flavonoid ve polifenol gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler, iltihaplanmayı ve oksidatif stresi azaltarak sıcak basmaları, eklem ağrısı, beyin sisi ve gece terlemeleri gibi menopoz şikâyetlerini hafifletir. Ayrıca çilekler düşük şeker içerikleriyle kan şekerini dengede tutar ve sindirimi destekler.

C VİTAMİNİ VE LİF MENOPOZDA NEDEN ÖNEMLİ?

Çilek ve diğer yaz meyveleri (yaban mersini, frambuaz gibi) yüksek C vitamini içerir. C vitamini, kolajen ve elastin üretimine katkıda bulunarak cilt ve eklem sağlığını destekler. Bu maddelerin üretimi yaşla birlikte azaldığı için dışarıdan alınması büyük önem taşır. Aynı zamanda yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar ve menopoz döneminde kilo kontrolüne yardımcı olur.

BU MEYVELER DE TÜKETİLEBİLİR

Çileğin yanı sıra portakal, greyfurt ve limon gibi narenciye meyveleri de menopoz sürecine olumlu etki eder. Bu meyveler de yüksek oranda C vitamini içerdiği için hormon sentezine destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle taze olarak tüketilen meyveler, hem ferahlık verir hem de vücudun dengede kalmasına yardımcı olur.