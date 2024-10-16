Menemen Ovası'nda 'beyaz altın' hasadı: Artık para etmiyor!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:32

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:32

Menemen Ovası'nda pamuk hasadı başladı. Bembeyaz pamuklar ovayı adeta bir beyaz örtü gibi kaplarken, pamuk tarlalarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarlalarda hasat pamuk toplama makineleri yardımıyla yapılıyor. Kapalı traktörlerin kasasına aktarılan pamuklar, ardından da bekletilmeden alıcılara ulaşıyor. İşlenmesi açısından çırçır (ayrıştırma) sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kâğıt sanayisinin ham maddesi durumunda olan pamuk, ekonomik olarak büyük önem taşıyor.

Pamuk üreticilerinden Eşref Dinç, “Pamukları şu anda topluyoruz. Verim güzel ama fiyatlardan memnun değiliz. Fiyat düşük. ‘Beyaz altın' diyorlar ama bizim için artık beyaz altının önemi kalmadı, çünkü para etmesi lazım. Para kazanmamız lazım” dedi.

Bir diğer pamuk üreticisi Erdal Sakarya da, “Fiyatlar düşük ama yapacak bir şey yok. Mecbur toplayacağız ne kadar düşük olsa da. Çiftçiliği yapıyorsak, bu işi yapmak zorundayız" diye konuştu.