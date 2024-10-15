Menemen Ovası'nda hasat zamanı: Tarlada 20, markette 50 TL! Çiftçinin en önemli geçim kaynağı....

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 15.10.2024 - 10:32

Türkiye'nin ıspanak deposu Menemen Ovası'nda, çiftçilerin merakla beklediği hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ıspanakları toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor.

Kamyonetlere yüklenen ıspanaklar, daha sonrada havuzlarda yıkanıp ayıklanarak meyve ve sebze haline gönderiliyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanağın kilogramı tarlada 15-20 TL'ye, marketlerde ise şu sıralar 40-50 TL arasında satılıyor.

ÇOK SAYIDA İLE GÖNDERİLİYOR

Üretici Mehmet Fidan, ıspanakların Menemen'deki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, vitamin deposu ürünlerin İzmir dışına da gönderildiğini söyledi. Fidan, “Bir haftadır hasadımızı yapıyoruz. Menemen için ıspanaklar önemli. 6 ay boyunca hasat devam eder. Şuanda maliyetlerimiz yükseldi. Bu maliyetlerde bizi zorluyor, masrafların altında biraz eziliyoruz” dedi.

Bir başka üretici Ömer Fidan da, hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise “Sabah 6'da kalkıp, işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı” ifadelerine yer verdi.