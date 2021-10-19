Menemen turuncusu

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Bir sosyal sorumluluk projesinin içinde kadın, hele çiftçi kadın ve o bölgeye özel bir ürün varsa ve her yıl farklı bir bölge ve farklı bir ürün söz konusuysa, merakla peşine takılıp gidiyorsunuz. ABC deterjan firmasının “yerli yerinde” adıyla başlattığı bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile Osmaniye Bahçe’de safran, Ordu’da taflan, Bursa Karacabey’de ekinezya üretimini izledik; bu yıl ise İzmir Menemen’de aynısefa! Bir tek safranı daha önce duymuş ve kullanmıştım, ötekilerin hepsi ile yeni tanışıyorum.

YARALARA MERHEM

Proje, sürdürülebilir olması açısından da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Tıbbi adı “Calendula” olan aynısefa, tıbbi ve aromatik bir bitki, turuncu renkli, güzel bir çiçek. Özellikle kozmetik sanayiinde kişisel bakım için iyileştirici özelliği ile kullanılıyor, merhemi ise yaraları bile geçiriyor.

Menemen’de aynısefa üretimi için önce Yeşim Sever’in başkanlığında bir kadın kooperatifi kurulmuş; 4 dönümlük alana 20 bin fide dikilmiş ve 600 kg ürün alınmış. 20 kadına istihdam yaratılan proje için kullanılmayan ve harap durumdaki bir köy ilkokulu tahsis edilerek burası çeşitli üretim makineleriyle kadınların çalışabileceği bir atölyeye dönüştürülmüş. Burada meyve kurutan, erişte ve reçel yapan kadınlar düzenli çalışma olanağı bulmuş. Dünya Kadın Çiftçiler Günü olan 15 Ekim’de Menemen’de ziyaret ettiğimiz kooperatif ve yağmurda uzaktan görebildiğimiz bahçede kadınlar, bizi örnek kıyafetleri ve bütün heyecanlarıyla karşılayıp marifetlerini gösterdiler.

Burada çalışan kadınlar sadece kendilerine değil, yaptıkları üretimle topluma da fayda sağlıyor, ihracat ürünü yetiştiriyor. Hedef, 2025’e kadar 500 kadına tarımda istihdam sağlayıp çiftçi kadınları kendi ürünlerini yetiştir hale getirmek.

Üstelik de çok özel ürünler!