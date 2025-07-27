Menopozda diş kaybı riski 3 kat artıyor!

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, menopoz sonrası kadınların diş eti hastalıklarına karşı çok daha savunmasız hale geldiğini belirterek, “46 yaş menopoz çağına giren bir kadında diş kaybı riski 3 kat artıyor” dedi. Özkan, diş eti hastalıklarının fark edilmeden ilerlemesi durumunda çene kemiği kaybı ve kalıcı diş kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

MENOPOZ YAŞI DÜŞTÜ, RİSK ERKEN BAŞLADI

Prof. Dr. Özkan, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de kadınların ortalama menopoz yaşının 49’dan 46’ya düştüğünü belirterek, bu düşüşün diş ve çene sağlığı açısından sessiz ama ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Menopozun yalnızca adet döngüsünün sona ermesi olmadığını, aynı zamanda östrojen hormonunun ani azalması anlamına geldiğini belirten Özkan, bu hormonun kemik yapımı, bağ dokuların gücü, bağışıklık sistemi ve damar sağlığı üzerinde olduğu gibi diş ve çene kemiği üzerinde de hayati etkilerinin olduğunu vurguladı.

DİŞ ETİ SORUNLARI VE KEMİK KAYBI YAYGINLAŞIYOR

Özkan, menopoz sonrası kadınlarda diş eti çekilmesi, çene kemiği kaybı ve diş kayıplarının çok daha sık görüldüğünü aktararak, “Araştırmalara göre menopoz sonrası periodontitis görülme oranı yüzde 58. Osteoporozlu kadınlarda çene kemik kaybı hızı ise 4 kat fazla. Türkiye’de menopoz yaşı düşüyor, bu da riskin daha erken başladığı anlamına geliyor” dedi.

ÖSTROJEN EKSİKLİĞİ DİŞ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Prof. Dr. Özkan, östrojenin kemik yıkımını baskılayan, yapımını destekleyen bir hormon olduğunu belirtti. “2025 tarihli bilimsel verilere göre östrojen seviyesinin düşmesiyle birlikte osteoklast aktivitesi artıyor ve kemik yıkımı hızlanıyor. Süngerimsi yapıya sahip çene kemiği, ilk etkilenen alanlardan biri. Menopoz sonrası çene kemiğinde yılda yüzde 3-5 arasında kayıp oluşabiliyor” dedi.

DİŞ ETLERİ NEDEN DAHA SAVUNMASIZ HALE GELİYOR?

Diş etlerinin de östrojen azalmasına karşı savunmasız hale geldiğini vurgulayan Özkan, “Bağ dokular zayıflar, damar yapısı bozulur, yenilenme kapasitesi düşer. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır ve diş eti enfeksiyonlarına karşı direnci azaltır” diye konuştu.

MENOPOZUN DİŞLERDEKİ BELİRTİLERİNE DİKKAT

Menopoz döneminde şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Özkan:

Diş eti kanaması

Diş eti çekilmesi

Ağız kuruluğu

Tat değişiklikleri

“Tükürük bezlerinin aktivitesi azalır, bu da ağız florasını bozar ve çürük riskini artırır” diyen Özkan, tükürüğün çürükleri önlemede kritik rol oynadığını da ekledi.

ÖNLEM HAYAT KURTARIR

Prof. Dr. Özkan, “Menopozdan korkmayın ama hazırlıksız da yakalanmayın” uyarısında bulunarak şu önerilerde bulundu:

Menopoz sonrası her 6 ayda bir diş eti muayenesi yaptırılmalı.

Dijital radyografi ile çene kemiği kaybı erken tespit edilmeli.

Hormonal hassasiyeti gözeten periodontolojik bakım uygulanmalı.

Kalsiyum ve D vitamini desteği alınmalı.

Özkan, osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonat grubu ilaçların çene kemiği yenilenmesini baskıladığını hatırlatarak, bu ilaçları kullananların diş tedavilerinde ciddi risklerle karşılaşabileceğini söyledi. “Bu ilaçları kullanacak kişilerin mutlaka öncesinde dental muayeneden geçmesi gerekir. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülerek kişiye özel planlama yapılmalı” dedi.

“50 YAŞINDA DİŞSİZLİK KADERİNİZ OLMASIN”

Son olarak Özkan, menopozun bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak şu sözlerle uyardı:

“Menopoz teşhisi alır almaz diş hekiminize başvurun. Kaybedilen her diş, kalp hastalığı riskini yüzde 28, KOAH alevlenmelerini yüzde 41 artırıyor. 46 yaş menopoz çağı, 50 yaş dişsizlik kaderiniz olmasın.”