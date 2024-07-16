Merak edilen albüme sürpriz bir isim daha eklendi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:30

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:30

Hande Yener'den Teoman'a; Göksel'den Melek Mosso'ya müzik dünyasından isimlerin yer alacağı albüme Gonca Vuslateri’den sonra Cem Yılmaz da eklendi.

Bestesi Cem Yılmaz’a ait eserde Cem Yılmaz ve Genco Arı prodüktör koltuğuna birlikte oturdular.

Genco Arı, yaz sonrası “Prodüktör” isimli albümü yayınlayacağını duyurmuştu. Süpervizörlüğünü menajer Çağlar Tavşanoğlu’nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise ünlü prodüktörün eşi ve sanatçı Burcu Arı yaptı.

Fikri Karayel, Evrencan Gündüz, Burcu Arı, Günce Koral ve ismi henüz duyurulmayan isimlerin yer aldığı albümün önümüzdeki sonbaharda yayınlanması planlanıyor.