Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi: 'Nasıl yaşamışız böyle?'

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:53

Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak adını duyuran ve bir dönem Esra Erol’un izdivaç programına katılan Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son hali şaşırttı.

"NASIL YAŞAMIŞIZ BÖYLE"

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti.

"Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" dedi.

"ESRA EROL'UN PROGRAMI KURGUYDU"

Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.

"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.

Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir kadınla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu.

Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten" ifadelerini kullandı.