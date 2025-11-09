Astroloji takviminde önemli bir dönem yaklaşırken, gezegen hareketlerini yakından izleyenler için Merkür Retrosu yeniden gündeme geliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür retrosunun etkileri neler?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu, 9–29 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Merkür retrosu, 9 Kasım 2025’te başlayıp 29 Kasım 2025’te sona ereceği için toplam 21 gün sürecek.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER?

1. İletişimde yanlış anlaşılmalar

Mesajlar yanlış gidebilir, sözlü veya yazılı ifadeler karışabilir. Dikkatli konuşmak, imzalar veya resmi yazışmalarda ekstra özen göstermek önemli.

2. Teknoloji ve iletişim aksamaları

Bilgisayar, telefon ve internet kaynaklı sorunlar artabilir. Önemli dosyalar yedeklenmeli, elektronik cihazlarla ilgili planlar yeniden gözden geçirilmelidir.

3. Eski konuların geri gelmesi

Geçmişte tamamlanmamış işler, eski ilişkiler veya projeler gündeme gelebilir. Bu durum, çözüm ve kapanış için fırsat yaratır.

4. Acele kararlardan kaçınma

Yeni iş, taşınma, yatırım veya büyük satın almalar için ideal bir zaman değildir. Kararlar ertelenebilir, detaylar dikkatle incelenmelidir.

5. Kendi içsel gözden geçirme süreci

Retro dönemi, kişinin kendi davranışlarını, iletişim tarzını ve planlama alışkanlıklarını sorgulaması için fırsat sunar.

6. Seyahat ve ulaşımda gecikmeler

Ulaşım ve seyahat planlarında aksaklıklar olabilir. Rezervasyon ve bilet kontrolleri tekrar yapılmalıdır.

7. Finansal ve iş hayatında dikkat

Sözleşmeler, anlaşmalar ve iş planlarında küçük ama önemli hatalar çıkabilir. Belgeleri iki kez kontrol etmek gerekir.