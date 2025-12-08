Mersin'de hasat başladı: Bahçede fiyatı 40 TL

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde listenin ilk sıralarında yer alan Mersin'de, en çok üretilen ürünlerin başında limon geliyor. Yüzbinlerce dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdemli ilçesinde limonlar kişiye ekmek kapısı oluyor. Bölgenin coğrafi işaretli “Lamas” ve “Küt dikenli” cinsi limonların hasat dönemine girildi.

Mart ayının sonuna kadar sürmesi tahmin edilen hasatta toplanan limonların bir kısmı iç ve dış piyasaya gönderilirken bir kısmı da yaz ayları için saklanıyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinde hasada başlıyor ve tek tek kesilen limonları küfelerle taşıyıp, tesislere gönderiyor. Tesislerde hem makinelerin yardımı hem de birçoğu kadın olan işçilerin çalışmasıyla tek tek özenle paketlenen ürünlerin depo ve piyasaya sevki sağlanıyor.

Geçen yıl yaşanan dondan dolayı rekolte bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azalan limonda bu yıl beklentinin 580 bin ton olduğu, bahçede fiyatının ise 40 TL civarında alıcı bulduğu öğrenildi.

LİMON BİNLERCE KİŞİNİN GELİR KAPISI

Yurt genelinden limon üretiminin yüzde 50'sinin Erdemli bölgesinde yapıldığına dikkat çeken üreticilerden Murat Topal, hasada sabahın ilk ışıklarında başladıklarını söyledi. Limon hasadının meşakkatli olduğuna dikkat çeken Topal, bahçede tek tek toplanıp ayrıştırma yapıldıktan sonra tesislere gönderilip paketlenip yurt içinde ve dışında pazara sunulduğunu anlattı.

Aralık ile mart ayları arasında depoluk olarak geçen coğrafi işaret tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' limonun hasat edildiğini vurgulayan Topal, "Çiftçimizin geçim kaynağı olan limondan binlerce kişi ekmek yemektedir. Aralık ve mart ayları arasında hasat edilen limonlar, soğuk hava depolarına sevk ediliyor. Depolardaki ürünler limon hasadının olmadığı yaz aylarında satışa sunuluyor" dedi.

"LİMONUN SÜREKLİ KONTROL EDİLMESİ LAZIM"

Limon üretiminin zahmetine değinen Topal, "Bahçelerde ağaçlardan tek tek toplanarak kasalara alınıyor. Kasalara alındıktan sonra tekrar tek tek boy ve kalitesine seçiliyor daha sonra depolara gönderiliyor. Burada çürüme ve fire oranlarının düşürülmesi için sürekli kontrollerinin yapılması lazım" diye bilgi verdi.

Sabah saat 7.30'da bahçede hasada başladıklarını, 16.30'a kadar çalıştıklarını anlatan işçilerden Firdevs Bolcalı, limonun hassas bir ürün olduğunu, dikkatlice keserek sepetlere koyduklarını söyledi.

Limon bahçelerinde 18 yaşında çalışmaya başladığını aktaran 55 yaşındaki Selma Köpüç, sağlığının elverdiği kadar çalışmaya devam edeceğini kaydetti.