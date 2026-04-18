Mersin'de hasat gecikti: Tek tek elden geçirilerek hale gönderildi

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de birçok ürün turfanda seralarda binbir emekle yetiştiriliyor. Geçtiğimiz aydan itibaren örtü altında yetiştirilip toplanan erik, karadut ve yenidünyanın ardından şimdi de kayısı hasadına geçildi. Verimin bu yıl güzel olduğu belirtilirken, kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle hasadın 15 gün geç yapıldığı ifade edildi. Toplanan meyveler tek tek elden geçirilerek hale gönderildi. Burada talebe göre fiyatının belirlenerek yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere ulaştırılacağı öğrenildi.

"MEYVEMİZ BU YIL BOL"

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde örtü altında turfanda kayısı üretimi yapıldığını belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Şu an sarı kayısılarımızın ilk hasadını yapıyoruz. Daha önce yeşil çağla olarak topladık. Bugün itibarıyla de sarı kayısımız oldu, ilk hasadımızı yapıyoruz. Geçen yıl 1 Nisan gibi hasat etmiştik, bu yıl biraz gecikti. İklim biraz değişti. Hava şartları yağışlı ve serin geçti, güneşi az gördük. Olgunlaşmamız 15 gün gecikti. İlçemizde örtü altı meyvede çeşidimiz bol. İlk erik çıktı, sofralara erik gönderdik. Arkasına karadut çıktı, karadut gönderdik. Yenidünya çıktı, onu gönderdik. Şu an sarı kayısımız çıktı, onu gönderiyoruz. Meyvemiz bu yıl bol, sofralarımıza bol bol ulaşacak" dedi.

"ÇİÇEK ZAMANI TUTUMUNA ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM"

Kayısılarının ilk hasadına başladıklarını anlatan üretici İrfan Sezer, "Kayısı bahçemiz örtü altı olduğu için çiçek zamanı tutumuna çok dikkat etmek lazım. Sıcak havada havayı bol vereceksin, rüzgârlı havada kapatacaksın, havasını kısacaksın, ayar vereceksin. Hepsinin bir zorluğu var. Yani biz de ona dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. Bugüne geliyoruz, şimdi de hasadımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Örtü altında hasatta eşine yardım eden Zehra Sezer ise "İtina ile sofralara bir nimet göndereceğim diye uğraşıyorum. Kışın yetiştirmesi, yazın toplaması zor. Halkımız bunu seve seve yesin. Çok da güzel lezzetli kayısımız var. İtina ile topluyoruz kovaların içine bir tane bir tane koyuyoruz" ifadelerini kullandı.