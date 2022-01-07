Mersin Devlet Opera ve Balesi "Don Giovanni" operasının prömiyerini yapacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Don Giovanni" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Don Giovanni" operasının prömiyeri 8 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde organize edilecek.
Rejisörlüğünü Kenan Korbek, orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini Anıl Aydın, anlatıcılığı Nihan Çetin Aydın'ın yapacağı prömiyerde, Cengiz Sayın, Ragıp Ufuk Kasar, Serkan Sevinç, Avşin Dilara Kaymak, Burcu Sayın, Mehmet Alp Özkazanç, Ayşegül Devrim Dinçer, Talat Tolga Erden, Levent Yetkin, Hasan Berk ve Andrei Yevtushenko solist olarak görev alacak.
Eserde sanatçılara MDOB orkestrası ve korosu eşlik edecek.
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