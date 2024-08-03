Mersin’de fıstık hasadı başladı: Tarlada kilosu 62 TL olarak belirlendi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:49

Güncelleme: 03.08.2024 - 16:49

Mut Orman İşletme Müdürlüğü Alahan İşletme Şefliği sınırlarındaki Geçimli Mahallesi’nde, gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarında Antep fıstığı hasadı başladı. Bu yıl köyde 7 bin 730 dekar alanda 300 ton ürün beklenirken fıstığın kilosu çiğ hali ile 62 TL olarak belirlendi.

Antep fıstığı üretimine başladıklarını kaydeden Geçimli Mahalle Muhtarı Soner Kocatürk, “İlk hasat 62 liradan alıcı buldu. Her yıl hasat daha da artacak ve fiyatların da daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.