Mersin'de hasat başladı: 175 bin ton rekolte bekleniyor! Tarlada kilosu 24 lira
Mersin'de örtü altı domates hasadı başladı.
Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ülke genelinde en çok domates üretiminin yapıldığı şehirler arasında yer alan Mersin’de örtü altı hasat başladı. Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, ileriki günlerde hasat edilen ürün miktarının artacağını, Rusya başta olmak üzere talebe göre ihracatın artacağını belirtti.
Kaynar, 4 bin dönümü sera olmak üzere ilçe genelinde yıllık 14 bin 500 dönümde, 175 bin ton domates hasat edildiğini kaydetti. Kaynar, bir sezonda serada iki ekim yapıldığını belirterek, yörede çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğunu belirtti. Kaynar, şu an ihracatın olmadığını, hasat yapılan domateslerin iç piyasaya gönderildiğini, Haziran ayında ise açık alanda ürünlerin çıkacağını, tarlara kilosunun 24 liradan alıcı bulduğunu söyledi.
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