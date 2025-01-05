Mersin'de yetişiyor: Portakaldan 20 kat fazla C vitamini içeriyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:55

Güncelleme: 05.01.2025 - 14:55

Mersin'de yetişen ve "kralların meyvesi" olarak bilinen liçi, portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini içeren tropikal bir meyvedir. Dışı sert ve kabuklu olan liçinin içi yumuşak ve beyaz, tadı ise tatlı bir üzümü andırır.

Faydaları:

Bağışıklık Sistemi Desteği: Liçi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

Sindirim Sistemi: Lif açısından zengin olan liçi, sindirimi destekler ve kabızlık sorununu önler.

Saç ve Cilt Sağlığı: İçeriğindeki bakır ve demir sayesinde saçları besler, cilt sağlığını iyileştirir.

Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.Liçi aynı zamanda protein ve fiber kaynağı olarak kilo vermeye yardımcı oluyor.

Özellikle diyet yapanların liçi yemesi tavsiye ediliyor. İçerdiği polifenol ile bir antioksidan görevi görüyor. 100 gram liçi yaklaşık 60 kalori ediyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Mükemmel bir C Vitamini kaynağı olan Liçinin 100 gramında yaklaşık 70 gram C Vitamini bulunuyor.

Tüketim Önerileri:

Liçi, taze olarak tüketilebileceği gibi, salatalara, tatlılara veya içeceklere de eklenebilir.