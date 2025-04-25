Mert Fırat ve Mehmet Günsür 'Hakikatin Ölümü' filminde bir araya geldi...

Yayınlanma: 25.04.2025 - 23:48

Güncelleme: 25.04.2025 - 23:48

Hüseyin Karabey imzalı "Hakikatin Ölümü" filmi Hasan Öztoprak’ın aynı adlı romanından uyarlandı. Mert Fırat ve Mehmet Günsür filmin başrollerinde yer alacak.

"Hakikatin Ölümü", yıllar sonra yolları kesişen iki eski dostun, Feridun (Mert Fırat) ve Timuçin’in (Mehmet Günsür) karşılaşmasıyla başlayan sarsıcı bir hikâyeyi konu alıyor. Film, bu karşılaşmanın ardından Feridun’un geçmişle yüzleşmesini ve hayatının derinden değişmesini merkeze alırken suç, adalet, şiddet ve vicdan temaları etrafında şekilleniyor.



