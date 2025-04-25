Mert Fırat ve Mehmet Günsür 'Hakikatin Ölümü' filminde bir araya geldi...

Mert Fırat ve Mehmet Günsür Hüseyin Karabey imzalı "Hakikatin Ölümü" filminde başrolde yer alacak.

Mert Fırat ve Mehmet Günsür 'Hakikatin Ölümü' filminde bir araya geldi...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 23:48

Hüseyin Karabey imzalı "Hakikatin Ölümü" filmi Hasan Öztoprak’ın aynı adlı romanından uyarlandı. Mert Fırat ve Mehmet Günsür filmin başrollerinde yer alacak.

"Hakikatin Ölümü", yıllar sonra yolları kesişen iki eski dostun, Feridun (Mert Fırat) ve Timuçin’in (Mehmet Günsür) karşılaşmasıyla başlayan sarsıcı bir hikâyeyi konu alıyor. Film, bu karşılaşmanın ardından Feridun’un geçmişle yüzleşmesini ve hayatının derinden değişmesini merkeze alırken suç, adalet, şiddet ve vicdan temaları etrafında şekilleniyor.



Etiketler: #Mert Fırat #Mehmet Günsür #Film

İlgili Haberler

Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde Paul Mescal Shakespeare rolünde...

Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde Paul Mescal Shakespeare rolünde...
İstanbul'da film gibi dolandırıcılık: 20 yıllık birikimini bir günde kaybetti!

İstanbul'da film gibi dolandırıcılık: 20 yıllık birikimini bir günde kaybetti!
Yeni Açlık Oyunları filmi geliyor: Başrol oyuncuları belli oldu

Yeni Açlık Oyunları filmi geliyor: Başrol oyuncuları belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler