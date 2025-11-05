Bu sene Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor 2026 için geri sayım başladı. Adaya gidecek isimlerin birer birer açıklandığı Survivor'a katılan yeni isim belli oldu. Acun Ilıcalı, Mert Nobre'nin Survivor'a gideceğini açıklarken Mert Nobre'nin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Mert Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Nobre hangi takımlarda forma giydi?

MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre 6 Kasım 1980 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını giyen forvet mevkisinde forma giyen Mert Nobre 18 Mayıs 2019 tarihinde Gençlerbirliği forması ile Adana Demirspor karşısında son maçına çıktı.

Profesyonel futbol kariyerine Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 9 Ekim 1999'da 19 yaşındayken ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girerek çıktı. Nobre sezonda toplam 7 maça çıktı. İkinci resmî maçında 16 Ekim'de Gama karşısında yine yedeklerden oyuna giren Nobre kariyerinin ilk golünü kaydetti ve Parana maçı bu golle 1-0 kazandı. 4 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Marcio Nobre Japon ligi takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

Japonya'da başarısız bir sezon geçirmekte olan Nobre, Parana ile Brezilya ligindeki gösterdiği performansı ile daha büyük takımların dikkatini çekmişti. 2003 sezonunun ortasında Cruzeiro takımına transfer oldu.

Nobre'nin Türkiye serüveni ise 2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ya kiralandı. Nobre, Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon kiralandı. Fenerbahçe'nin 100. yıl kadrosunda düşünülmeyen Nobre, 2006-07 sezonunda kiralanmadı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'ye transfer oldu.

Beşiktaş'ın ardından 2011 yaz transfer sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Daha sonra Kayserispor, FC Wil 1900, Erzurumspor ve Gençlerbirliği formalarını terletti. Profesyonel futbol kariyerini 18 Mayıs 2019'da sonlandırdı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk millî takımında da oynamak istediğini dile getiren Nobre'nin Türk vatandaşlığı da 2006 yılında onaylandı. Ancak Türkiye millî futbol takımında forma şansı bulamadı.