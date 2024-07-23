Mert Ramazan Demir’in 'Tamir Adam' filmi sete çıkıyor!

Oyuncu Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı "Tamir Adam" filmi bugün sete çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:41
Mert Ramazan Demir’in 'Tamir Adam' filmi sete çıkıyor!
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'Yalı Çapkını' dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir’in başrolünü oynayacağı "Tamir Adam" filmi bugün sete çıkacak. İlk adı Metruk Adam olan filmin adı "Tamir Adam" olarak değişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı’nın yöneteceği, Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu’nun daha önce yazılan bir senaryo üzerinden yeniden yazdığı filmin okuma provası dün yapıldı.

Mert Ramazan Demir’e filmde Ercan Kesal, Rahimcan Kapkap ve Ada Erma eşlik edecek. Film, İstanbul’da çekilecek.


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