İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan operasyon düzenlendi. Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı?

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu , İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim aldı. Sonrasında oyunculuk eğitimleri almaya başladı ve Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuk kariyerine adım atti.Daha sonrasında Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. 2013-2016 yılları arasında NOW'da yayımlanan ve başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz gibi isimlerin paylaştığı Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.2023 yılının sonundan itibaren ise Kızıl Goncalar adlı dizide Cüneyd karakterini canlandırmaktadır.

MERT YAZICIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Kızıl Goncalar / Cüneyd / 2023

Darmaduman / Kerem Servet / 2022

Ölüm Zamanı / Cüneyt / 2021

Aşk 101 / Sinan / 2020-2021

Bir Annenin Günahı / Yusuf / 2020

Bir Litre Gözyaşı / Mahir Yetkin / 2018-2019

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Korkut / 2018

Umuda Kelepçe Vurulmaz / Fırat / 2016-2017

Karagül / Baran Şamverdi / 2013-2016

Kayıp Şehir / Furkan / 2012-2013

MERT YAZICIOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

İyi Oyun / Cenk / 2018

Dedemin İnsanları

MERT YAZICIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün sabah saatlerinde başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Deren ve Derin Talu, Hadise, Özge Özpirinççi, Ziynet Sali, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun gibi isimler bulunuyor.