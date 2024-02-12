Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'

Merve Boluğur özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boşandığında kendini başarısız hissettiğini söyleyen Boluğur, çocuk istediği için üçüncü kez evlenebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:37
Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'
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2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu.

Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanan çift, ayrılıktan sonra birkaç kez birlikte görüntülense de ilişkilerine ikinci şansı verdikleri iddiasını yalanlamıştı.

"ÖZEL HAYATIMI DÜZENE SOKMAK İSTEDİM"

Eser Yenenler'in Linç@ programına katılan Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.

Merve Boluğur konuşmasında "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver" dedi. Boluğur "Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" diyerek şaşırttı.

"GEYŞA OLMAYI SEVİYORUM"

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı.

"Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" cevabı geldi.

"100 MİLYON TL'LİK TEKLİF ALDIM"

Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek; "100 milyon TL'lik teklif aldım. Dubai'ye gidiyorum, kırmızı halıda yürüyeceğim. Çok güzel olacak. Bol bol işlerim var Dubai'de ve Katar'da. Yurt dışından çok işler geliyor. Ülkeyi terk edeceğim galiba, öyle görünüyor" demişti.


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