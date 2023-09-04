Merve Dizdar'ın yeni filmi geliyor!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:28

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:28

Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu Kar ve Ayı filmi yakında gösterime girecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Selcen Ergun oturuyor. Senaristliğini ise Selcen Ergun ile birlikte Yeşim Aslan üstleniyor.

KAR VE AYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kar ve Ayı, görev için gittiği kasabada bir adamın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir hemşire olan Aslı, mecburi hizmet için kışın bitmek bilmediği, kış uykusunda erken uyanan ayılarla ilgili söylentilerin dolaştığı bir kasabaya atanır. Kasaba sakinlerinden olan Hasan, bir gece ansızın ortadan kaybolduğunda, kasabada türlü dedikodular yayılmaya başlar. Bu kaos ortamında Aslı kendisini, sır ortaklıklarının ve şüphenin içinde bulur.

KAR VE AYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Merve Dizdar

Saygın Soysal

Ümmü Putgül

Asiye Dinçsoy

Erkan Bektaş

Derya Pınar Ak

Onur Gürçay

Muttalip Müjdeci

KAR VE AYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kar ve Ayı filmi Artvin'in Şavşat bölgesinde çekildi.

KAR VE AYI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kar ve Ayı filmi 8 Eylül'de vizyona girecek.

KAR VE AYI FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kar ve Ayı filmi sinemalarda gösterime girecek.

KAR VE AYI FİLMİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kar ve Ayı filminin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.