Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi: İşte nikahtan ilk fotoğraflar...

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, dünyaevine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 20:45
Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi: İşte nikahtan ilk fotoğraflar...
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İki sezon boyunca Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, Cihan Ayger ile dünyaevine girdi

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu.

Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift bugün dünyaeviene girdi. Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

"ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"

Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.

Cihan Ayger de 2020 yılında Elif Boyner’le nikah masasına oturmuş, ancak evlilikleri bir yılda sona ermişti.

Ayrıca Merve Dizdar, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

İŞTE NİKAHTAN İLK FOTOĞRAFLAR…

İşte dünyaevine giren Merve Dizdar ile Cihan Ayger'in nikahından ilk fotoğraflar...


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