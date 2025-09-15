Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merve Göntem kimdir? Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kaç yaşında, nereli? Merve Göntem neden gözaltına alındı?

15.09.2025 21:58:00
Haber Merkezi
Popüler dizi Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Merve Göntem kimdir? Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kaç yaşında, nereli? Merve Göntem neden gözaltına alındı?

Daha önce Bihter filminin senaristliğini üstlenen Merve Göntem, Show TV’nin en çok izlenen fenomen dizilerinden Kızılcık Şerbeti’ne transfer oldu. Peki, Merve Göntem kimdir? Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kaç yaşında, nereli? Merve Göntem neden gözaltına alındı?

Image

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Merve Göntem, İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı.

Kariyer Yolculuğu

 

Senaristlik kariyerine genç yaşta adım atan Göntem, sektördeki ilk önemli deneyimini “Bihter” filmi ile elde etti.Ardından, Türkiye’nin en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin senarist kadrosuna dahil oldu.

Yaşı ve Doğum Yılı

Merve Göntem’in 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

Özel Hayatı

Bora Elkoca ile evli olan Göntem’in bir kız çocuğu vardır.

MERVE GÖNTEM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 

