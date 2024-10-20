Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:02

Güncelleme: 20.10.2024 - 13:02

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan Meryem Uzerli'nin hayatı merak ediliyor. NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan uyeni dizinin kadrosunda yer alan Uzerli'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Meryem Uzerli kim, kaç yaşında, nereli? Meryem Uzerli hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan doğdu. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşti oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni olan Canan isminde bir ablası var.

2011 yılında "Hürrem Sultan" rolü ile üç ayrı kuruluştan en iyi kadın oyuncu ödülünü, 2012 yılında ise aynı rolüyle beş ayrı kuruluştan iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalandığı açıklayarak Muhteşem Yüzyıl dizisinden ayrıldı.

MERYEM UZERLİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Almanya'da yer aldığı dizi ve filmler:

2008 - Inga Lindström (Britta)

2009 - Das total verrücktes Wochenende

2009 - Sterne über dem Eis (Öğrenci)

2010 - Journey of No Return (Hostes)

2010 - JEin Fall für zwei (Ankel)

Türkiye'de yer aldığı dizi ve filmler:

2011-2013 - Muhteşem Yüzyıl (Hürrem Sultan)

2016 - Gecenin Kraliçesi (Selin)

2016 - Annemin Yarası (Marija)

2016 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Suzi)

2017 - Cingöz Recai (Göze)

2017 - Öteki Taraf (Sara)

2020 - Kovan (Ayşe)

2024 - RU (Reyan)

2024 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Rozali)