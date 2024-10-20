Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yakında televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Dizinin senaristliğini Hande Altaylı üstleniyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hiikayesi 1912'de başlayan dizi, aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkilerini konu ediniyor.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN OUNCULARI KİM?
Vahide Perçin
Fırat Tanış
Meryem Uzerli
Devrim Yakut
Cem Yiğit Üzümoğlu
Denise Capezza
Nilsu Berfin Aktaş
Helin Kandemir
Yağmur Başkurt
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin bu sezonda NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.
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