Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:18

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:18

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Dizinin senaristliğini Hande Altaylı üstleniyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hiikayesi 1912'de başlayan dizi, aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkilerini konu ediniyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN OUNCULARI KİM?

Vahide Perçin

Fırat Tanış

Meryem Uzerli

Devrim Yakut

Cem Yiğit Üzümoğlu

Denise Capezza

Nilsu Berfin Aktaş

Helin Kandemir

Yağmur Başkurt

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin bu sezonda NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.