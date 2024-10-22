Meryem Uzerli, 'RU' dizisi için Cannes'a gitti
Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli, başrolünde yer aldığı 'RU' dizisi için Cannes'a gitti.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu yıl 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cannes MIPCOM fuarına katılarak, yeni dizisi RU’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen TV içerik yöneticileri ve yabancı basın mensuplarıyla özel bir sunumda buluşan Uzerli, sahnede diziye ve canlandırdığı "Reyan" karakterine ilişkin soruları yanıtladı. Söyleşinin ardından Uzerli, yabancı basınla röportajlar yaptı.
Söyleşi için saçlarını açık bırakan Meryem Uzerli, uzun mavi bir elbise tercih etti ve zarif görünümüyle dikkat çekti.
"RU" DİZİSİNİN KONUSU
RU, 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in, Ege’de bir sahil kasabasında her şeye rağmen yaşadıkları sıra dışı aşk hikayesini konu alıyor.
Etiketler: #Meryem Uzerli #Cannes
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