Fatih Altaylı 'öngörüm de fena değildi' diyerek paylaştı: Meryem Uzerli ile dikkat çeken Hülya Avşar diyaloğu

Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Meryem Uzerli ile Avşar arasında geçen konuşmalar çok konuşulmuştu. Çekimlerden önce Fatih Altaylı'nın kanalına konuk olan Uzerli ile Altaylı arasında geçen diyalog gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:47
Fatih Altaylı 'öngörüm de fena değildi' diyerek paylaştı: Meryem Uzerli ile dikkat çeken Hülya Avşar diyaloğu
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Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye 'Neden evlenmediler seninle?' sorusu gündem olmuştu. Meryem Uzerli, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor?" diye yanıtlamıştı.

Bunun ardından, daha önce çekilen programı yayımlayan Gazeteci Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programındaki Hülya Avşar diyaloğu dikkat çekti.

"KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK"

Meryem Uzerli, oyunculuk kariyeri ve yeni dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunurken programın ilerleyen dakikalarında Altaylı, “Göründüğünden 29 kat falan daha güzel ve 15 yaş daha genç görünüyorsun” dedi.

Uzerli'nin kendisinden sonra Hülya Avşar'ın programına katılacağını duyunca “Benden sonra Hülya Avşar'a gideceksin, kıskançlıktan çatlayacak seni görünce" şeklindeki Fatih Altaylı’nın yorumuna Uzerli "Efendim? Yok ya" diye yanıt verdi.

"ÖNGÖRÜM DE FENA DEĞİLDİ"

Fatih Altaylı da söz konusu tartışmalara ilişkin X hesabından video ile ilgili kesit paylaşarak, "Hülya Avşar'la yapacağı programa yönelik öngörüm de fena değildi" ifadelerini kullandı.


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