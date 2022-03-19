Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır? İşte mesleki belge zorunluluğu olan meslekler
Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir mesleği icra etmek isteyen kişinin yeterli bilgiye, beceriye ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir belge olması dolayısıyla önem arz ediyor. Özellikle, ilgili mesleğin eğitimini almamış kişiler, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlediği kurslara giderek yetkinlik kazanıyor. İşte, meslek yeterlilik şartı bulunan meslekler...
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) verdiği Mesleki Yeterlilik Belgesi sayesinde birçok meslekte işin kalitesi yükselirken iş güvenliğinde de önemli aşama kaydedildi. Eskiden usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen meslekler, artık Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun eğitimleriyle bilimsel ve akademik çerçevede adaylara öğretiliyor.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olur. Kişinin, söz konusu bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirtir.
Doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?
Mesleki Yeterlilik Belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olur. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilir.
Bir meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar.
Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olur.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gerekli.
Adaylar, belge almak istedikleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını, MYK internet sitesindeki 'yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama sayfası'ndan sorgulama yaparak öğrenebilir.
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapar.
Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Mesleki Yeterlilik Belgesi, yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilebilir. Aynı zamanda ulusal mesleki yeterlilik sistemine uygun olması gerekir.
Uygun kuruluş bulunduktan sonra ise, işçi bu kuruma yeterlilik belgesi edinmek için başvuruda bulunmalı. Başvurusu onaylandıktan sonra aday, belli bir eğitimden geçer, sınavlara alınır ve en sonunda değerlendirmesi yapılır. Daha sonra eğitimini uygun ve başarılı bir şekilde tamamlayan adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
Adayların sahip olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin geçerlilik süresi, mesleğe göre farklılık göstermekle berabere genel olarak 5 yıl boyunca kullanılabilir.
Örneğin; Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak sektöründe ise yer alan mesleklerde 2, 3 ya da 6 yıl olarak belirlenmiş durumda.
Belge sahipleri, belge yenileme başvuru dönemi içerisinde yenileme başvurusu yapabilir.
Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanır.
Öte yandan e-Devlet üzerinden Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulama yaparak belgenin geçerlilik süresini öğrenmek mümkün.
MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLER 2022
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü
Ahşap Kalıpçı
Ahşap Mobilya İmalatçısı
Alçı Levha Uygulayıcısı
Alçı Sıva Uygulayıcısı
Alüminyum Kaynakçısı
Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü
Asansör Bakım ve Onarımcısı
Asansör Montajcısı
Asansör Montajcısı
Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim)
Ayakkabı İmalatçısı
Baca Kontrol Personeli (Bacacı)
Baca Montaj Personeli (Bacacı)
Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli
Betonarme Demircisi
Betoncu
Bitim İşlemleri Operatörü
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
Boyama Operatörü
Cam Kesim Elemanı
Çelik Kaynakçısı
Çimento Üretim Elemanı
CNC Programcısı
CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi
Deri İşlenti Operatörü
Direnç Kaynak Ayarcısı
Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
Duvarcı
Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi
Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi
Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi
Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi
Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü
Elektrik Pano Montajcısı
Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı
Elektrik Tesisatçısı
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
Endüstriyel Boru Montajcısı
Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
Endüstriyel Cam Kesim Elemanı
Endüstriyel Taşımacı
Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı
Frezeci
Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı
Güzellik Uzmanı
Haddeci
Hidrolik-Pnömatikçi
İnşaat Boyacısı
İnşaat İşçisi
İplik Bitim İşleri Operatörü
İplik Eğirme Operatörü
İplik Operatörü
İşaretçi
Isı Yalıtımcısı
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
İskele Kurulum Elemanı
İşletme Elektrik Bakımcısı
İzabeci
Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü
Kartonpiyer Uygulayıcısı
Kaynak Operatörü
Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
Kesimci (Ayakkabı)
Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
Kesimci (Saraciye)
Kırma Eleme Tesis Operatörü
Köprülü Vinç Operatörü
Kuaför
Liman Forklift Operatörü
Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)
Liman Operasyon Planlamacısı
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü
Liman RTG Operatörü
Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS)
Liman SSG Operatörü
Makine Bakımcı
Makine Montajcısı
Mekanizasyon İşçisi (Maden)
Mekanize Kazı Operatörü
Mermer Doğaltaş Ocakçısı
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı
Metal Kesim Operatörü
Metal Kesimci
Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi
Metal Sac İşlemeci
Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)
Mobilya Döşemecisi
Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
Motor Testçisi
Motosiklet Bakım Onarımcısı
NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi
NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi
NC/CNC Tezgah İşçisi
Ön İplik Operatörü
Orman Üretim İşçisi
Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi
Otomasyon Sistemleri Montajcısı
Otomasyon Sistemleri Programcısı
Otomotiv Boya Onarımcısı
Otomotiv Boyacısı
Otomotiv Elektrikçisi
Otomotiv Elektromekanikçisi
Otomotiv Gövde Onarımcısı
Otomotiv Kaportacısı
Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
Otomotiv Mekanikçisi
Otomotiv Montajcısı
Otomotiv Ön Düzencisi
Otomotiv Prototipçisi
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
Panel Kalıpçı
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
Plastik Kaynakçısı
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
Pres İşçisi (Maden)
Presçi
PVC Doğrama Montajcısı
Raylı Sistem Araçları Elektrik Bakım ve Onarımcısı
Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı
Refrakterci
Röle Görevlisi
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı
Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı
Saraciye İmalatçısı
Sayacı
Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü
Seramik Karo Kaplamacısı
Ses Yalıtımcısı
Sıvacı
Sos Üretim Operatörü
Su Yalıtımcısı
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı
Taşlama Tezgah İşçisi
Tel Makineleri Operatörü
Terminal Çekici Operatörü
Tornacı
Tren Makinisti
Tünel Kalıpçı
Yangın Yalıtımcısı
Yeraltı Hazırlık İşçisi
Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı
Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı
Zeytinyağı Üretim Operatörü
GÜZELLİK UZMANLIĞI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTENİYOR MU?
2022 yılında mesleki yeterlilik belgesi istenecek meslek gruplarından birisi de güzellik uzmanlığı. Düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirten Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Federasyonu Başkanı, konuyla ilgili şunları söyledi.
"Merdiven altı adlandırdığımız her şeyin ortadan kalkması lazım. Bu neyin önüne geçecek: Meslekten anlamayan, ama meslek üzerinden para kazanan bir takım simsarlar var. Biz onun için diyoruz ki, herkes belgesini alsın. Yanlış işlerin önüne geçilmek amacıyla kişilerin belgelerini kiralayarak değil kendi belgeleriyle güvenli, sağlıklı ve sıhhatli salonlar açmak için böyle bir çalışma yapıldı."
YETERLİLİK BELGESİ GEREKEN MESLEKLER GÜNCEL LİSTE
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