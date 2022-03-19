Mesleki Yeterlilik Belgesi nasıl alınır? İşte mesleki belge zorunluluğu olan meslekler

19 Mart 2022 Cumartesi, 15:50

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) verdiği Mesleki Yeterlilik Belgesi sayesinde birçok meslekte işin kalitesi yükselirken iş güvenliğinde de önemli aşama kaydedildi. Eskiden usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen meslekler, artık Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun eğitimleriyle bilimsel ve akademik çerçevede adaylara öğretiliyor.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olur. Kişinin, söz konusu bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirtir.

Doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği'nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olur. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilir.

Bir meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar.

Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olur.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gerekli.

Adaylar, belge almak istedikleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını, MYK internet sitesindeki 'yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama sayfası'ndan sorgulama yaparak öğrenebilir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilebilir. Aynı zamanda ulusal mesleki yeterlilik sistemine uygun olması gerekir.

Uygun kuruluş bulunduktan sonra ise, işçi bu kuruma yeterlilik belgesi edinmek için başvuruda bulunmalı. Başvurusu onaylandıktan sonra aday, belli bir eğitimden geçer, sınavlara alınır ve en sonunda değerlendirmesi yapılır. Daha sonra eğitimini uygun ve başarılı bir şekilde tamamlayan adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

Adayların sahip olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin geçerlilik süresi, mesleğe göre farklılık göstermekle berabere genel olarak 5 yıl boyunca kullanılabilir.

Örneğin; Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi bilişim sektöründe yer alan mesleklerde 4 yıl, kaynak sektöründe ise yer alan mesleklerde 2, 3 ya da 6 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Belge sahipleri, belge yenileme başvuru dönemi içerisinde yenileme başvurusu yapabilir.

Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, süre bitiminde ne gibi işlemlerle belge geçerliliğinin uzatılabileceği veya yeniden belge alınabileceği gibi konular ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir biçimde açıklanır.

Öte yandan e-Devlet üzerinden Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulama yaparak belgenin geçerlilik süresini öğrenmek mümkün.

MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU OLAN MESLEKLER 2022

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü

Ahşap Kalıpçı

Ahşap Mobilya İmalatçısı

Alçı Levha Uygulayıcısı

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Alüminyum Kaynakçısı

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Asansör Montajcısı

Asansör Montajcısı

Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Ayakkabı İmalatçısı

Baca Kontrol Personeli (Bacacı)

Baca Montaj Personeli (Bacacı)

Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli

Betonarme Demircisi

Betoncu

Bitim İşlemleri Operatörü

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü

Boyama Operatörü

Cam Kesim Elemanı

Çelik Kaynakçısı

Çimento Üretim Elemanı

CNC Programcısı

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

Deri İşlenti Operatörü

Direnç Kaynak Ayarcısı

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

Duvarcı

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi

Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi

Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü

Elektrik Pano Montajcısı

Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı

Elektrik Tesisatçısı

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi

Endüstriyel Boru Montajcısı

Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı

Endüstriyel Taşımacı

Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı

Frezeci

Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı

Güzellik Uzmanı

Haddeci

Hidrolik-Pnömatikçi

İnşaat Boyacısı

İnşaat İşçisi

İplik Bitim İşleri Operatörü

İplik Eğirme Operatörü

İplik Operatörü

İşaretçi

Isı Yalıtımcısı

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

İskele Kurulum Elemanı

İşletme Elektrik Bakımcısı

İzabeci

Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü

Kartonpiyer Uygulayıcısı

Kaynak Operatörü

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı

Kesimci (Ayakkabı)

Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Kesimci (Saraciye)

Kırma Eleme Tesis Operatörü

Köprülü Vinç Operatörü

Kuaför

Liman Forklift Operatörü

Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör)

Liman Operasyon Planlamacısı

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü

Liman RTG Operatörü

Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS)

Liman SSG Operatörü

Makine Bakımcı

Makine Montajcısı

Mekanizasyon İşçisi (Maden)

Mekanize Kazı Operatörü

Mermer Doğaltaş Ocakçısı

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Metal Kesim Operatörü

Metal Kesimci

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi

Metal Sac İşlemeci

Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci)

Mobilya Döşemecisi

Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Motor Testçisi

Motosiklet Bakım Onarımcısı

NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi

NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi

NC/CNC Tezgah İşçisi

Ön İplik Operatörü

Orman Üretim İşçisi

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi

Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Otomasyon Sistemleri Programcısı

Otomotiv Boya Onarımcısı

Otomotiv Boyacısı

Otomotiv Elektrikçisi

Otomotiv Elektromekanikçisi

Otomotiv Gövde Onarımcısı

Otomotiv Kaportacısı

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi

Otomotiv Mekanikçisi

Otomotiv Montajcısı

Otomotiv Ön Düzencisi

Otomotiv Prototipçisi

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Panel Kalıpçı

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

Plastik Kaynakçısı

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

Pres İşçisi (Maden)

Presçi

PVC Doğrama Montajcısı

Raylı Sistem Araçları Elektrik Bakım ve Onarımcısı

Raylı Sistem Araçları Elektronik Bakım ve Onarımcısı

Refrakterci

Röle Görevlisi

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı

Saraciye İmalatçısı

Sayacı

Sebze ve Meyve Konservesi Üretim Operatörü

Seramik Karo Kaplamacısı

Ses Yalıtımcısı

Sıvacı

Sos Üretim Operatörü

Su Yalıtımcısı

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı

Taşlama Tezgah İşçisi

Tel Makineleri Operatörü

Terminal Çekici Operatörü

Tornacı

Tren Makinisti

Tünel Kalıpçı

Yangın Yalıtımcısı

Yeraltı Hazırlık İşçisi

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı

Zeytinyağı Üretim Operatörü

GÜZELLİK UZMANLIĞI İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTENİYOR MU?

2022 yılında mesleki yeterlilik belgesi istenecek meslek gruplarından birisi de güzellik uzmanlığı. Düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirten Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Federasyonu Başkanı, konuyla ilgili şunları söyledi.

"Merdiven altı adlandırdığımız her şeyin ortadan kalkması lazım. Bu neyin önüne geçecek: Meslekten anlamayan, ama meslek üzerinden para kazanan bir takım simsarlar var. Biz onun için diyoruz ki, herkes belgesini alsın. Yanlış işlerin önüne geçilmek amacıyla kişilerin belgelerini kiralayarak değil kendi belgeleriyle güvenli, sağlıklı ve sıhhatli salonlar açmak için böyle bir çalışma yapıldı."