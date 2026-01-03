Mesut İktü kimdir? Opera sanatçısı Prof. Dr. Mesut İktu neden hayatını kaybetti?

Türk operasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında hayatını kaybetti.

MESUT İKTU KİMDİR?

İktu, 31 Mayıs 1947'de doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesine katıldı.

Türkiye'de sahnelenen ilk "Don Giovanni" prodüksiyonunda başrolü üstlenmesiyle tanınan İktu, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde farklı dönemlerde genel müdürlük ve sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Kuruluşundan beri Öğretim Üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nü üstlenen Bariton, Prof Mesut İktu; Şan, Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon, Lied Yorumu, Opera Metinleri, Fonetik Sanatlarda Özgünleşme ve Müzik Analizi dersleri vererek, birçok gencin hayatına dokundu.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün kurucuları arasında da yer alan İktu'ya, 2025 yılında 53. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilmişti.

MESUT İKTU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Opera sanatçısı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçmiş dönem Müdür ve Sanat Yönetmeni olan bariton, akademisyen Prof. Mesut İktu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin paylaşımında "İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak acımız çok büyük. Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Mesut İktu için yarın saat 10.30'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenecek. İktu'nun naaşı daha sonra Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.