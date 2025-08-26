“İlişki Testi” adlı programıyla tanınan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Süre hakkında da ortaya taciz iddiaları atıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Mesut Süre’nin bağlı olduğu İda İletişim isimli medya şirketi, İlişki Testi isimli programı iptal ettiklerini duyurdu. Peki, Mesut Süre kimdir? Mesut Süre kaç yaşında, nereli?



MESUT SÜRE KİMDİR?

Mesut Süre 23 Mart 1981 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Türk radyo programcısı, stand-up sanatçısıdır. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynayan Mesut Süre, Anadolu Üniversitesi, İşletme İngilizce bölümünü kazandıktan sonra, önce okul radyosunda çalışmış daha sonra Eskişehir’de çeşitli mekanlarda kendi yazdığı metinlerle gösteriler yapmıştır. Radyo’D ‘de Hakan Gündüz ile çalışan Süre ,daha sonra Karma Türk Fm'de Onur Yar ile çalışma fırsatı bulmuştur.

Ekim 2007’de Rock Fm’de “Sabah Problemi” programını sunmuştur. Bu programdan birkaç ay sonra haftaiçi her sabah, 07:00 – 10:00 saatleri arasında yayınlanan “Rabarba” programını hazırlayan ve sunan Mesut Süre, İstanbul’da çeşitli mekanlarda stand-up gösterileri yapmaktadır. Süre, aynı zaman da Cuma akşamları 21:45’de, Bloomberg HT’de yayınlanan “Stand Up Comedy” programında yer almıştır. Mesut Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" kitabını 24 Kasım 2012 tarihinde Destek Yayınevinden yayınlanmıştır.

ÖDÜLLERİ

Aydın Üniversitesi İletişim 6. Geleneksel İletişim Ödülleri – En iyi radyo programı (2011)

Vefa Lisesi 6. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri - En iyi radyo programcısı (2011)

Çemberlitaş Anadolu Lisesi - En iyi radyo programcısı (2012)

22. İTU EMOS Basari Ödülü (2015)

FİLMOGRAFİ

2015- Piyasadan Büyük Alacağımız Var

2015- Yapışık Kardeşler

2015- Bizans Oyunları