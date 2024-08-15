Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırdı

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Milyarder, eşi Priscilla'nın heykelini yaptırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:54
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırdı
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Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırarak dikkat çekti. 40 yaşındaki milyarder, sosyal medya hesabında eşinin heykelinin yanında poz verdiği bir fotoğraf paylaştı. Sanat eseri, ünlü sanatçı Daniel Arsham tarafından yapıldı ve Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan'i rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor.

Zuckerberg, paylaşımında "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" şeklinde bir not düştü. Chan ise heykelini "Beni asla özlemeyeceksin" mesajıyla paylaştı.

Çift, 2003 yılında Harvard Üniversitesi'nde bir partide tanıştı ve 2012 yılında dünyaevine girdi. Zuckerberg ve Chan'in Maxima, August ve Aurelia adında üç kız çocuğu bulunuyor.


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