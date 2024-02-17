Mark Zuckerberg Meta Quest 3 ile Apple Vision Pro'yu kıyasladı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Quest 3 ile Apple'ın Vision Pro'sunu kıyasladı. Buna göre Meta Quest 3 çok daha avantajlı olarak gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:28
Mark Zuckerberg Meta Quest 3 ile Apple Vision Pro'yu kıyasladı
Abone Ol google-news

Meta'nın başında aynı zamanda Facebook'un da kurucusu olan Mark Zuckerberg, yargılandığı davanın çok konuşulmasının yanında yeni bir açıklama yaptı ve gözleri üzerine çekti. Zuckerberg, Vision Pro tanıtıldığından beri Quest cihazı ile kıyaslama yapıyor. Bunları direkt kullandıktan sonra daha ayrıntılı hale getiren Zuckerberg, Meta Quest 3'ün Apple Vision Pro'ya göre avantajlarını sıraladı. 

ZUCKERBERG: ''QUEST 3, VISION PRO'YA GÖRE DAHA UCUZ VE DAHA HAFİF''

Zuckerberg'e göre Quest 3'ün en büyük avantajı Vision Pro'ya kıyasla çok daha uygun fiyatlı olması. Bu sayede daha fazla kişi VR/AR başlık kullanma deneyimine erişebilir. Buradaki fiyat farkı ise neredeyse 7 kat oluyor. Öte yandan Vision Pro'nun en sevilen özelliklerinden biri olan ortama büyük ekran eklenmesi Quest 3'ün de yaptığını belirtiyor. 

Göz Atın
Netflix, Apple Vision Pro için neden uygulama geliştirmedi?

Netflix, Apple Vision Pro için neden uygulama geliştirmedi?
Apple'ın Vision Pro'sunun ne kadar sattığı ortaya çıktı

Apple'ın Vision Pro'sunun ne kadar sattığı ortaya çıktı

Quest'in 120 gram daha hafif olduğunu ve kullanırken kablo sorunu çıkartmadığını söyleyen Zuckerberg, görüş alanının daha geniş ve ekranın da daha parlak olduğunu aktarıyor. 

Mark Zuckerberg katıldığı bir yayında şunları söyledi:

 

Vision Pro'yu denedikten sonra hareket edildiğinde bulanıklıklar olduğunu söylüyor. Quest'i ise çok daha net bir ekran deneyimi sunduğunu belirtiyor. Quest 3 aynı zamanda daha hassas kontrolcülere sahip ve el takibi de Vision Pro'ya göre daha doğru çalışıyor. Quest'in bir diğer yandan içerik ve uygulama kütüphanesi daha geniş.

Mark Zuckerberg'ün bu açıklaması ise yeni çıkan Apple Vision Pro'yu sevenler tarafından pek de kabul görmedi. Yine de Zuckerberg'e göre Apple imzalı bu cihaz büyük yenilikler değil zaten sunulanları sunuyor.


Meta Quest 3 haberleri Meta Quest 3 VR başlığı haberleri Apple Vision Pro haberleri Mark Zuckerberg haberleri sanal gerçeklik haberleri

İlgili Haberler

Apple'dan önce davrandı: Meta Quest 3 VR başlık tanıtıldı

Apple'dan önce davrandı: Meta Quest 3 VR başlık tanıtıldı
Apple'ın Vision Pro'sunun neden bu kadar pahalı olduğu ortaya çıktı

Apple'ın Vision Pro'sunun neden bu kadar pahalı olduğu ortaya çıktı
Apple Vision Pro'yu ilginç bir şekilde kullanmak; çerçevesiz MacBook!

Apple Vision Pro'yu ilginç bir şekilde kullanmak; çerçevesiz MacBook!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'

Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag iddiası: 'Türkiye liginde olsalar...'
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!
Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Şubat 2024 Survivor düelloyu kim kazandı?
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız