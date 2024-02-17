Mark Zuckerberg Meta Quest 3 ile Apple Vision Pro'yu kıyasladı

Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:28

Güncelleme: 17.02.2024 - 18:28

Meta'nın başında aynı zamanda Facebook'un da kurucusu olan Mark Zuckerberg, yargılandığı davanın çok konuşulmasının yanında yeni bir açıklama yaptı ve gözleri üzerine çekti. Zuckerberg, Vision Pro tanıtıldığından beri Quest cihazı ile kıyaslama yapıyor. Bunları direkt kullandıktan sonra daha ayrıntılı hale getiren Zuckerberg, Meta Quest 3'ün Apple Vision Pro'ya göre avantajlarını sıraladı.

ZUCKERBERG: ''QUEST 3, VISION PRO'YA GÖRE DAHA UCUZ VE DAHA HAFİF''

Zuckerberg'e göre Quest 3'ün en büyük avantajı Vision Pro'ya kıyasla çok daha uygun fiyatlı olması. Bu sayede daha fazla kişi VR/AR başlık kullanma deneyimine erişebilir. Buradaki fiyat farkı ise neredeyse 7 kat oluyor. Öte yandan Vision Pro'nun en sevilen özelliklerinden biri olan ortama büyük ekran eklenmesi Quest 3'ün de yaptığını belirtiyor.

Quest'in 120 gram daha hafif olduğunu ve kullanırken kablo sorunu çıkartmadığını söyleyen Zuckerberg, görüş alanının daha geniş ve ekranın da daha parlak olduğunu aktarıyor.

Mark Zuckerberg katıldığı bir yayında şunları söyledi:

Zuck calls out Apple fanboys pic.twitter.com/Pz1QDfSnIA — Morning Brew Daily (@mbdailyshow) February 16, 2024

Vision Pro'yu denedikten sonra hareket edildiğinde bulanıklıklar olduğunu söylüyor. Quest'i ise çok daha net bir ekran deneyimi sunduğunu belirtiyor. Quest 3 aynı zamanda daha hassas kontrolcülere sahip ve el takibi de Vision Pro'ya göre daha doğru çalışıyor. Quest'in bir diğer yandan içerik ve uygulama kütüphanesi daha geniş.

Mark Zuckerberg'ün bu açıklaması ise yeni çıkan Apple Vision Pro'yu sevenler tarafından pek de kabul görmedi. Yine de Zuckerberg'e göre Apple imzalı bu cihaz büyük yenilikler değil zaten sunulanları sunuyor.