Yayınlanma: 03.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:25

Thomas Young Madalyası sahibi ve Cavendish Laboratuvarı’nın 16’ncı başkanı olan Mete Atatüre'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mete Atatüre'nin çalışmaları neler?

METE ATATÜRE KİMDİR?

Mete Atatüre,1975’te Kayseri’de doğdu. Ortaöğrenimini 1992 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesinde, yüksek öğrenimini 1996'da Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarında doktora yaptı.

2002-2007 yılları arasında Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fotonik Grubu’nda Ataç İmamoğlu ile çalıştı. 2007’de Cambridge Üniversitesi, Cavendish Laboratuvarında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Cambridge Üniversitesinde kurduğu araştırma grubuyla beraber kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalışan Atatüre, 2011 yılında doçentlik unvanını kazandı.

Atatüre, 2010-2015 yılları arasında da Çin Bilim Akademisi’nin Seçkin Davetliler Programı dahilinde bilimsel danışmanlık yapmıştır. İngiltere'de Institute of Physics (Fizik Enstitüsü), Türkiye'de Bilim Akademisi üyesidir.

METE ATATÜRE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLERİ

Profesör Mete Atatüre, kuantum teknolojilerinde 'heyecan verici uygulamalar' yaratarak yarı iletkenler ve elmastaki kuantum optik fenomenlerine öncü katkılarından dolayı 2020 Thomas Young Madalyası ve Ödülü'nü kazandı.

Birleşik Krallık ve İrlanda'da fizik alanında saygın bir kurum olan Institute of Physics (IOP)[8] tarafından verilen yıllık ödüller, bireyler ve ekiplerdeki mükemmelliği ve bunların fiziğe katkılarını takdir ederek ödüllendirir. Thomas Young Madalyası ve Ödülü, görünür bölgenin dışındaki fizikle ilgili çalışmalar da dahil olmak üzere optiğe yapılan seçkin katkılardan dolayı verilmiştir.

METE ATATÜRE KİMİN OĞLU?

Mete Atatüre, emekli general ve uluslararası ilişkiler hocası Prof. Dr. Süha Atatüre'nin oğludur.