Meteoroloji uyardı: Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 17:42

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 17:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji açıklaması şöyle:

“30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”



