Meteoroloji uyardı: Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklama ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevresini kar yağışına karşı uyardı.
Meteoroloji açıklaması şöyle:
“30 Ocak 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.”
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