Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu bakıcısını buldu!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:39

Yeşilçam’ın usta isimlerinden oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ve DNA testi ile de kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" diye bahsettiği bakıcıları Adile Şener'i bulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Nebioğlu, “Köyün muhtarı bize ulaştı. Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralar biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikayesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!" dedi.

Nebioğlu paylaştığı fotoğrafın altına da "Yaa sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" notunu düştü.

Nebioğlu, "Ben hastalanıyorum, hastane nüfus kimliğimi istiyor. Suphiye Ormancı'ya ulaşamıyorlar. Cep telefonu yok o dönem. Çocuk Esirgeme Yurdu hikayesi başlıyor. Anneye dava aç diyenler hukukta annelik davası diye bir şey yok. Ünlü insanların yorumlarını okuyoruz ne tuhaf hiç mi bilginiz yok. Tazminat davası için kendisini arıyoruz zaten" ifadesini kullandı.