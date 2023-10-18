Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:28

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:28

Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın geçen günlerde ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklamıştı.

Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davada DNA raporlarının uyuştuğu ancak henüz mahkeme kararının çıkmadığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre 36 yıl sonra evlilik dışı birliktelikten ikiz çocukları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'ın, kızlarına aylık 10'ar bin TL gönderdiği öğrenildi.