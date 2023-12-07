Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:32

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu, Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanmış, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu kanıtlamıştı



İkizler, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

"BANA OLAN SEVGİSİNİ HİSSETTİM"

YouTube'da Katarsis X-TRA programına konuk olan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarını anlattı. Annesine ulaştıktan sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen ve son dönemde hukuki olarak da bunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, "Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim ama karşı taraf ne yapmak istiyorsak onu yap pozisyonuna getirdi" dedi.

Duygu Nebioğlu, babasıyla bir diyalaoğu olmadığını söylerken, "Beni henüz kimse aramadı hâlâ, sadece takip ediyorlar. Arayacağını da sanmıyorum, umarım arar" dedi. Nebioğlu, "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı" ifadesini kullandı.

"ANNEM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Duygu Nebioğlu annesinin bu olayın basına yansıdığında Almanya'da sinir krizi geçirdiğini ifade ederek "Çok korkuyordu. O dönem tek gecelik bir ilişki olduğunu sanmıyorum annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum" dedi.

Nebioğlu, annesini anlatırken, "Anneanne tarafından sürekli ünlü olsun diye ajanslara götürülüyor, ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor. Feriha Orancı, anneannem... Kadın kumarbaz, dedeyi aldatan bir figür. Annem böyle büyüyor" diye konuştu.

Metin Akpınar'ın kızı, annesinin farklı ilişkilerden dört çocuğunun daha olduğunu ifade etti ve anneannesinin kızını zor durumlara soktuğunu öne sürdü.