Metin Akpınar'ın ardından merak konusu oldu! İşte babalık davasıyla gündeme gelen ünlü isimler...

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:03

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:03

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan sanatçı Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Çıkan haberlerin ardından başka hangi medyatik isimlerin babalık davasıyla gündeme geldiği de merak konusu oldu.

İşte o isimlerden bazıları...

Şarkıcı Emrah, 1990'da Bursa'da Ebru Çolak ile tanıştı. Çolak, daha sonra bu ilişkiden olduğunu iddia ettiği oğlu Tayfun için Emrah'a babalık davası açtı.

Emrah, Tayfun'un babası olduğunu sürekli reddetti. Art arda karşılıklı davalar açıldı. En son olarak da DNA testiyle Tayfun'un babasının Emrah olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak Emrah yıllardır oğluyla görüşmüyor.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Işıl Çıtak'tan 1989'da dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için harekete geçmişti.

Çıtak'ın babalık davası açmasının ardından Tatlıses, yıllar sonra kızını kabul etti.

Esra Şimşek, Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı. Büyükburç’un kızı olduğunu ispatlayan Şimşek, daha sonra miras için dava açtı.

Selçuk Ural, Ceyhan Çubukçu'dan dünyaya gelen oğlu Hakan Ural ile uzun süre gündemde kaldı. Çubukçu, Selçuk Ural'a babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Hakan Çubukçu, Hakan Ural oldu.