Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:46

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda duygusal ifadeler kullanarak yaşadıklarını dile getirdi. 35 yaşındaki Nebioğlu, paylaşımında "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı bir ilişkiden dünyaya gelen tek yumurta ikizi Duygu Nebioğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda anneleri tarafından bakıcı kadına bırakıldıklarını ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıklarını belirtmişti. Ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınan ikizler, Ekim ayında açtıkları babalık davasını kazanmışlardı.

Metin Akpınar ise bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığı kişiyle sadece bir gecelik beraberliği olduğunu ve bu olaydan sonra bir daha görüşmediklerini belirtmişti. Akpınar, kızlarının kendisini bulmaları üzerine onları kabul ettiğini ve ilişkilerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade etmişti.