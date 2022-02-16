Metin Uca'dan 'yuvarlak masa' tartışmasına esprili yanıt: 'İşte yerli ve milli masam'
Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, 6 muhalefet partisi liderinin geçen günlerde gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından iktidar ve iktidara yakın kesim tarafından başlatılan 'yuvarlak masa' tartışmasına esprili bir göndermede bulundu. Evindeki 4 ayaklı, dikdörtgen masayı paylaşan Uca, "İşte yerli ve milli masam. 4 sandalye alıyor ve yuvarlak değil" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin
liderleri 12 Şubat’ta bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara
Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.
5 saat 15 dakika süren tarihi buluşma sonrası genel
başkanlar, ortak açıklama yaptı. Öte yandan 6 parti lideri, ortak metnin 28
Şubat’ta açıklanması kararını aldı.
‘YUVARLAK MASA’ TARTIŞMASI
Tarihi zirve gündemdeki yerini korurken, iktidar ve iktidar
medyası tarafından ‘yuvarlak masa’ polemiği başlatıldı. AKP Genişletilmiş İl
Danışma Meclisi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yuvarlak masa etrafında
görüşen 6 muhalefet liderini hedef aldı.
Soylu, "Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın
üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek" ifadelerini
kullandı.
Önceki gün partisinin haftalık olağan grup toplantısında
konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 6 partinin Ahlatlıbel'de yaptığı
toplantıyı hedef alarak yuvarlak masanın bilinçli bir tercih olduğunu iddia
etti. Yuvarlak masayı da hedef alan Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın masası
yuvarlak değil karedir" dedi.
Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak
gazetesi ise 16 Şubat Çarşamba günü ‘Yuvarlak Masa Taahhütleri’ yazılı bir manşetle
çıktı. Haberde, Ayasofya’nın yeniden müze olması, Ege Adaları’nın Yunanistan’a
bırakılması gibi başlıkların yuvarlak masa etrafında konuşulduğu öne sürüldü.
METİN UCA’DAN ‘YUVARLAK MASA’ GÖNDERMESİ
‘Yuvarlak masa’ tartışması sürerken, konuya ilişkin esprili bir paylaşım da sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca’dan geldi. Twitter hesabından evindeki 4 ayaklı ve dikdörtgen masayı paylaşan Uca, paylaşımına ‘İşte yerli ve milli masam’ notunu düştü.
Uca, şu ifadeleri kullandı:
"İşte yerli ve milli masam. Değerli büyüklerimizin tercih ettiği gibi dörtgen ve 4 ayağı var, gizli bir ayak yok, 4-4’lük masa anlayacağınız, 4 sandalye alıyor ve yuvarlak değil."
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