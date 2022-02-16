Metin Uca'dan 'yuvarlak masa' tartışmasına esprili yanıt: 'İşte yerli ve milli masam'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri 12 Şubat’ta bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.

5 saat 15 dakika süren tarihi buluşma sonrası genel başkanlar, ortak açıklama yaptı. Öte yandan 6 parti lideri, ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı.

‘YUVARLAK MASA’ TARTIŞMASI

Tarihi zirve gündemdeki yerini korurken, iktidar ve iktidar medyası tarafından ‘yuvarlak masa’ polemiği başlatıldı. AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yuvarlak masa etrafında görüşen 6 muhalefet liderini hedef aldı.

Soylu, "Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstünde bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Önceki gün partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 6 partinin Ahlatlıbel'de yaptığı toplantıyı hedef alarak yuvarlak masanın bilinçli bir tercih olduğunu iddia etti. Yuvarlak masayı da hedef alan Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın masası yuvarlak değil karedir" dedi.

Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ise 16 Şubat Çarşamba günü ‘Yuvarlak Masa Taahhütleri’ yazılı bir manşetle çıktı. Haberde, Ayasofya’nın yeniden müze olması, Ege Adaları’nın Yunanistan’a bırakılması gibi başlıkların yuvarlak masa etrafında konuşulduğu öne sürüldü.

METİN UCA’DAN ‘YUVARLAK MASA’ GÖNDERMESİ

‘Yuvarlak masa’ tartışması sürerken, konuya ilişkin esprili bir paylaşım da sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca’dan geldi. Twitter hesabından evindeki 4 ayaklı ve dikdörtgen masayı paylaşan Uca, paylaşımına ‘İşte yerli ve milli masam’ notunu düştü.

Uca, şu ifadeleri kullandı:

"İşte yerli ve milli masam. Değerli büyüklerimizin tercih ettiği gibi dörtgen ve 4 ayağı var, gizli bir ayak yok, 4-4’lük masa anlayacağınız, 4 sandalye alıyor ve yuvarlak değil."