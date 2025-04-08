Metin Yıldız'ın 'Ekrem İmamoğlu' paylaşımına tepki yağdı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:16

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:16

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı bir durumu gündeme taşıdı.

Daha önce İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesi paylaşan Yıldız'ın 'sessizliğini' anlattığı paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

İMAMOĞLU TELEFONLARINI AÇMADI

Metin Yıldız, paylaşımında, film için İmamoğlu’nu aradığını ancak telefonlarının açılmadığını öne sürerek, bu durumun kendisinin sessiz kalmasına sebep olduğunu belirtti.



Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:



"Merhaba Arkadaşlar

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde..

Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay...

Neden mi Söyliyeyim; Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz...

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım.. Kazandı Aramadım Bir talepte bulunmadım.. 2019 da Fatsadaydım pandemi vardı.

Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım. Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim. Kazandı.

İki sene sonra Bir sinema filmi Sanat için aradım

Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi yoğun

Tekrar aradım Çok yoğun

Mail attım Maalesef çok çok çok yoğun kendileri.. Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine.. Bakıyorum O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere.. Soran olursa da söyleyin... Çok Yoğunum..."

YURTTAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Yıldız’ın paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok yurttaş, Yıldız’a tepki gösterdi.

Yorumlarda, “Kişisel meşguliyetlerinizi ülkenin demokrasi mücadelesinin önünde tutmak, milletin iradesine gölge düşürmekten başka bir şey değildir” ve “İmamoğlu bildiğin liyakata önem veriyormuş, taleple telefonla iş yapmıyormuş ben buradan bunu anladım” şeklinde ifadeler kullanıldı.