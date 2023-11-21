Metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü: Üreticinin yüzü güldü

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:04

Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'e metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düşmesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yaş sebze ve meyve yetiştiriciliğinin merkezi Mersin'de yılın her döneminde üretim hem açıkta hem de örtü altına devam ediyor. Yaz, kış hasadın sürdüğü Mersin'de geçtiğimiz 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojinin de önceden uyardığı sağanak yağışlarda metre kareye 70 kilogramdan fazla yağmur düştü. Uzun süredir kuraklık çeken bölgede yağışlar çiftinin yüzünü güldürdü. Toprağın suyunu almasıyla birlikte doğa canlandı, sebze ve meyvelere şifa oldu. Türkiye'nin limon ve domates ihtiyacının önemli bir kısmını üreten Erdemli ilçesinde çiftçiler, son zamanlarda ilk defa bu şekilde yağmur yağdığını belirterek, kışın daha fazla yağış umut ettiklerini dile getirdi.

"SON YAĞAN YAĞMUR ŞİFA OLDU"

Yağmur sonrası bahçelerde inceleme de bulunan Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu," Bölgemizde metre kareye 70 kilogram civarında yağış düştü. Hem meyve hem sebze üretimi için beklediğimiz bir yağmurdu. İnşallah yağışlar kış mevsiminde de devam eder. Çünkü yağmur olmadan üretim olmuyor. Yaz boyunca kurak bir iklim yaşadık. Bahçeler kuraklıktan etkilenmişti. Son yağan yağmur tam bir şifa oldu. Bölgemizde çevre kirliliği olmadığı için yağmur suları çok kıymetlidir" dedi.

Kurak iklimin önümüzdeki yıllarda yine yaşanacağına dikkat çeken Kulu," Suyun kıymetini bilmeliyiz, kullanmayı öğrenmeliyiz. Arazide çiftçilerimize, evde çocuklarımıza öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"YAĞMURDAN SONRA BİTKİ KENDİNİ BELLİ EDİYOR"

Domatesten, limona kadar bir çok ürün yetiştirdiklerini aktaran üretici Mithat Garip, yağmurdan sonra sebze ve meyvelerin daha kaliteli ve güzel yetiştiğini kendilerinin de hasat edip pazara gönderdiklerini söyledi.

Uzun süre tarlaların susuzluk çektiğine değinen üreticilerden Elif Karık ise "Yağmurdan sonra sebze ve meyveler kısa sürede büyüdü, filizlendi. Hemen yağmurdan sonra bitki kendini belli ediyor. Yağmur olmazsa çiftçi olmaz, üretim olmaz, sebzelerimiz kurur. Bu sene su yoktu, yağmur yağdı iyi oldu. İnşallah kışın daha iyi yağar" diye konuştu.